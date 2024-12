Crisi in Siria, l'Europa promuove i contattti con la nuova leadership. Kallas: "I nostri vertici diplomatici andranno a Damasco"

Crisi in Siria, l'apertura della Ue e le parole di Kallas

I vertici diplomatici dell'Ue sono stati incaricati di stabilire contatti "con la nuova leadership siriana e la gente del posto" a Damasco. Lo ha dichiarato l'Alta rappresentante Ue degli Affari esteri, Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Ue per gli Affari esteri previsto per oggi.

"Sabato sono andata in Giordania. Incontrerò rappresentanti delle nazioni arabe, così come la Turchia e gli Stati Uniti, per discutere i principi di impegno con la nuova leadership della Siria e cosa ci si aspetta da loro. Penso che sia importante che gli attori regionali e gli attori internazionali vedano il quadro allo stesso modo, che questo Paese possa essere stabile, pacifico e con un governo inclusivo. Ho anche incaricato i nostri vertici diplomatici europei di andare a Damasco per stabilire contatti con il nuovo governo e la gente del posto", ha affermato Kallas.

"Discuteremo, durante il Consiglio Affari esteri di oggi, su come impegnarci con la nuova leadership della Siria e a quale livello. La Siria affronta un futuro ottimista, positivo, ma piuttosto incerto, e dobbiamo assicurarci che vada nella giusta direzione", ha precisato Kallas riguardo la situazione politica della Siria.