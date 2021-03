Accordo Ue-USA su dazi: Ursula von der Leyen invita Biden al summit di Roma

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha avuto un colloquio telefonico con il presidente americano, Joe Biden, e i due hanno deciso "in segno di un nuovo inizio di sospendere tutte le tariffe imposte nel contesto delle controversie Airbus-Boeing, sia su prodotti aerei che non aerei, per un periodo iniziale di quattro mesi". Lo rende noto von der Leyen.

"Entrambi ci siamo impegnati a concentrarci sulla risoluzione delle nostre controversie sugli aeromobili, sulla base del lavoro dei nostri rispettivi rappresentanti commerciali. Questa è un'ottima notizia per le imprese e le industrie su entrambe le sponde dell'Atlantico e un segnale molto positivo per la nostra cooperazione economica negli anni a venire", ha dichiarato la presidente della Commissione.

Infine la von der Leyen ha invitato l'inquilino della Casa Bianca al summit di Roma sulla Salute che si terrà nell'ambito del G20 il 21 maggio. "L'Ue e gli Stati Uniti sono entrambi i principali produttori di vaccini e abbiamo un forte interesse a lavorare insieme per il buon funzionamento delle catene di approvvigionamento globali", ha spiegato von der Leyen dando conto della telefonata avuta con il capo della Casa Bianca. "Per preparare meglio il mondo ad affrontare future pandemie e migliorare la sicurezza sanitaria in tutto il mondo, ho invitato il presidente Biden al Summit sulla Salute globale a Roma il 21 maggio", ha dichiarato la presidente della Commissione Ue.