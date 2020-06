Tra Donald Trump e Anthony Fauci uno scontro d’opinioni senza fine

E dopo un po’ di tempo fuori dalla scena Anthony Fauci l’epidemiologo della task force americana contro il Coronavirus e direttore dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive del Paese è ritornato a parlare di virus, test e contagi. E lo ha fatto, come molto spesso gli è capitato in questi mesi, andando nella direzione opposta del suo Presidente.

Pochi giorni fa Donald Trump aveva detto di aver ordinato ‘alle sue persone di abbassare il ritmo delle prove perchè l’alto numero di tamponi aveva fatto crescere a oltre 2,3 milioni i casi di positività’. La Casa Bianca aveva immediatamente comunicato che il Presidente 'stava scherzando' ma ieri Trump ha detto che invece faceva sul serio.

Per chiudere il discorso Anthony Fauci ha detto che nessun funzionario del Governo aveva mai dato l’ordine di diminuire il numero dei test per individuare il virus.

Nel momento in cui in alcun Stati del Paese , come la Florida, il Texas e l'Arizona si vede un aumento dei casi (anche se la maggior parte sono di persone sotto i 50 anni con più possibilità di superare l'infezione) l’epidemiologo di origine italiana ha detto che invece ‘è importante fare l’opposto.Bisogna fare più test e non meno’.

A questo proposito anche il Direttore del Centro per il controllo e la Prevenzione delle Malattie, Robert Redfield, in un’udienza richiesta dal Comitato per l’Energia e il Commercio, ha sostenuto che ‘ varie comunità stanno avendo un aumento dei casi provocato da molteplici fattori, incluso un aumento dei tamponi ma anche dall’evidenza di facilità di trasmissione’.

Negli ultimi sette giorni sono stati registrati 35000 nuovi casi che rappresentano un’inquietante aumento dell’infezione. Una crescita del 32% rispetto alle due settimane precedenti.

‘Le prossime due settimane saranno critiche per osservare e contenere questa nuova onda che si sta sviluppando in Florida ,Arizona e Texas’ha confermato Fauci.

In 26 Stati la tendenza dei contagi è al rialzo mentre i decessi sono in forte calo. Ma il totale delle vittime americane ha superato le 122000.

‘Sono cautamente ottimista -ha detto Fauci-sul processo di ricerca del vaccino e credo che sarà pronto alla fine dell’anno o al massimo al principio del 2021. L’obiettivo è è di tenerne disponibili 300 milioni di dosi, un numero sufficiente per proteggere tutta la popolazione americana’.

Ma i contrasti di Fauci con Trump non sono mai finiti. Il Presidente in più occasioni ha confermato che ‘vaccino si o vaccino no il Paese sta e deve ripartendo’.Per Fauci invece il ritorno alla normalità dipende da quali sono le aree di cui si sta parlando. Per esempio per questo riguarda scuole e collegi 'sarà importante-secondo l’epidemiologo-avere norme flessibili che tengano conto della forza del virus in quella determinata stagione’.

E gli scontri, o differenze di opinioni, tra Fauci e Trump continuano senza tregua.