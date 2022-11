Incinta, rapita e uccisa, il feto le è stato strappato dal ventre

Ashley Bush, incinta di 31 settimane, è stata rapita da una coppia sposata, poi uccisa dopo che le era stato strappato il feto dal ventre

Una coppia è in custodia cautelare dopo che una donna dell'Arkansas è scomparsa ed è stata ritrovata morta insieme alla bambina che portava in grembo, ma che le è stata strappata dal ventre.

È successo nel Missouri meridionale, dove sono stati trovati i corpi di madre e figlia. La donna, Ashley Bush, era incinta di 31 settimane. I due corpi sono stati trovati in luoghi e in momenti diversi. Una coppia sposata, Amber Waterman e Jamie Waterman, di Jane, Missouri, sono stati arrestati con l'accusa di rapimento e omicidio.

Da quanto ricostruito dalle Forze dell'ordine Ashley Bush, madre di tre figli e in attesa della quarta, stava cercando lavoro. Amber Waterman l'ha irretita dicendo di avere un lavoro da offrirle. Le due donne si sono incontrate in Arkansas, davanti a un mini market e, da lì, sarebbero dovute andare Bentonville, a circa 50 chilometri dal luogo in cui si trovavano, per il colloquio. Ashley non ci è mai arrivata.

Amber Waterman e il marito l'hanno uccisa e poi le hanno strappato il feto dalla pancia, con ogni probabilità avevano interesse per la bambina, ma non sono ancora chiare le reali motivazioni di quanto hanno fatto.

Nathan Smith, procuratore della contea di Benton, si aspetta che i Waterman debbano affrontare anche altre accuse, a partire dal luogo in cui sono state uccise madre e figlia, in quanto la specificazione del luogo avrebbe un impatto sulle accuse presentate contro di loro.