Dopo la vittoria/Donald Trump ora mantenga gli impegni e fermi le guerre

Bentornato Donald Trump. Dopo il successo elettorale, ora aspettiamo il nuovo-vecchio presidente Usa Donald Trump all'appuntamento con la Storia. Aveva promesso mesi fa che una volta eletto avrebbe risolto il conflitto Usa-Ucraina velocemente, con una telefonata. Ora ci aspettiamo che lo faccia davvero, mantenendo la parola e gli impegni pubblicamente e solennemente assunti in campagna elettorale. E dica basta il nuovo Presidente alla corsa alle armi, basta alle escalation militari, basta ai genocidi, basta con gli Stati Uniti gendarmi del mondo.

Le barbare logiche imperialistiche lascino il posto alla logica della diplomazia e della pace. Il mondo intero si unisce al popolo americano che ha scelto con Trump alla Casa Bianca e i conservatori al potere al posto dei democratici di premiare la discontinuità rispetto all'amministrazione guerrafondaia di Joe Biden. Il mondo intero chiede la sospensione dell'invio delle armi a Zelensky e l'immediata apertura di un tavolo di pace non solo in Ucraina ma anche in Medio Oriente, tra Israele e Palestina. La pace contro la guerra, la vita contro la morte. Forza Donald Trump...è questo il destino cui ti ha destinato la Storia. Non sottrarti a questo impegno. Il Mondo intero te ne renderà merito per sempre.