Dopo la Wagner servono nuove leve, ennesima grana per Putin (a corto di soldi)

L'assoldare l'Armata Wagner è stato un grave errore per Putin... ANALISI

Il NaziZar di tutte le Ucraine (un'Ucraina per ogni lingua non riconosciuta) è il più grande ammiratore estimatore di Prigozhin. Ma subito dopo di lui c'è il Duce della Garbatella (ama essere chiamata al maschile, perché è più virile!) che ha costretto il sempre meno presente Presidente esportatore di un ottimo modello di democrazia (la sua alternativa ha finora solo 39 capi d'accusa...) a invitarlo alla Casa Bianca! Terribile sgarbo, aver telefonato ai Premier di Francia, Germania e Inghilterra e non al Meloni!

Un altro ancora più importante, il generatore di scie chimiche annusabili, lo commise avvertendo i dem che dalla vittoria del Meloni, non si aspettassero nulla di buono. È bastato uno sgrullone che svegliasse Joe, rimasto attaccato al telefono, per porre rimedio alla gaffe che aveva messo in fibrillazione tutti i meloniani d'Italia (l'Italia è stata retrocessa, non è più tra i Grandi come con l'altro Duce!). Tutti (o quasi?) a titolare: Passata è la paura! Siamo tornati tra i Grandi!