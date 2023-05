È giallo sulla mediazione del Vaticano in Ucraina. Kiev e Mosca smentiscono

Kiev e Mosca smentiscono: non ci sono missioni vaticane per la pace

Mosca e Kiev non sono a conoscenza di una missione di pace del Vaticano per risolvere la guerra. Per la parte ucraina la smentita è arrivata da un esponente vicino all'ufficio presidenziale alla Cnn, come riporta il sito Agi.it. "Il presidente Zelensky non ha acconsentito a tali discussioni per conto dell'Ucraina. Se ci sono colloqui, stanno avvenendo a nostra insaputa o senza la nostra benedizione", ha sottolineato.

Da parte sua, il portavoce russo, Dmitri Peskov, ha sottolineato che il Cremlino non è a conoscenza della missione del Vaticano che Papa Francesco ha annunciato ai giornalisti. "No. Non si sa nulla", ha detto rispondendo ad una domanda specifica. Papa Francesco nei giorni scorsi, tornando da Budapest, aveva fatto riferimento a una missione della Santa Sede per porre fine alla guerra in Ucraina, ma senza dare dettagli

