Effetto Gaza sul governo britannico: Sunak silura Braverman. Torna Cameron

Sunak licenzia la ministra dell'Interno Braverman. L'ex premier David Cameron torna al governo e va agli Esteri

La ministra degli Interni britannica Suella Braverman è stata destituita dalla carica di ministro degli Interni. Al suo posto è stato nominato l' attuale ministro degli Esteri James Cleverly. Nel frattempo, a guidare la diplomazia è arrivato David Cameron, l'ex primo ministro che si era dimesso in seguito alla Brexit.

È James Cleverly, finora ministro degli Esteri, il nuovo titolare in pectore del dicastero dell'Interno designato dal premier Rishi Sunak dopo il siluramento da quest'ultima poltrona della controversa Suella Braverman, falco della destra Tory. Resasi protagonista di un attacco ai vertici della polizia, Braverman li aveva accusati di non aver represso in modo sufficiente gli eccessi attribuiti a frange di partecipanti ai massicci raduni di protesta filo-palestinesi svoltisi nel Regno Unito. Questi raduni avevano l'obiettivo di invocare il cessate il fuoco israeliano nella Striscia di Gaza.

David Cameron fa il suo ritorno al governo, confermato nel ruolo di ministro degli Esteri. L'ex primo ministro, che nel 2016 fu travolto dall'esito del referendum sulla Brexit che egli stesso aveva convocato, ora è stato designato da Rishi Sunak. Parallelamente al suo ritorno al governo, Cameron è stato cooptato d'urgenza nella Camera dei Lord, la camera non elettiva. Questa mossa è stata necessaria dato che l'ex leader britannico non è più membro del Parlamento da sette anni, avendo rinunciato al suo seggio di deputato al momento delle dimissioni.