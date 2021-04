Elezioni Albania, vincono i socialisti. Il premier Rama resta al potere

Il Partito socialista (Ps) del primo ministro Edi Rama ha vinto le elezioni generali in Albania ottenendo il 49,8% dei voti: i dati sono della Commissione elettorale, quando e' stato scrutinato un quarto delle schede e confermano il vantaggio gia' anticipato dagli exit poll. Rama dunque sembra essersi accaparrato ancora il potere, da solo: avrebbe infatti una maggioranza assoluta di parlamentari, con 75 seggi sui 140 totali in Parlamento, uno in piu' del 2017 quando ottenne il 48,3% dei voti.

Dietro il Partito democratico (Pd) dell'ex sindaco di Tirana, il conservatore Lulzim Basha, che guida la coalizione d'opposizione Alleanza per il cambiamento, con il 38,8% dei voti, il che gli assegnerebbe 56 seggi, 10 in piu' che nel 2017. Al terzo posto, il Movimento socialista per l'integrazione (Lsi), guidato dalla moglie del presidente, Ilir Meta, con il 7,13 dei voti, la meta' di quelli ottenuti nelle precedenti elezioni. Il Ps ha vinto nelle principali citta' del Sud e del centro del Paese, tra cui la capitale Tirana.