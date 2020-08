Elezioni Bielorussia, fermata la vice della candidata d'opposizione

Maria Moroz, la responsabile della campagna elettorale di Svetlana Tikhanovskaya, principale candidata dell'opposizione bielorussa alle imminenti elezioni presidenziali, e' stata fermata dagli agenti del ministero degli Interni. Lo riporta Rbk, che cita l'ufficio stampa del blocco riformista. Secondo le prime informazioni, Moroz sarebbe stata fermata nei pressi dell'ambasciata lituana dopo aver richiesto un visto.

Police in Belarus have arrested and detained Svetlana Tikhanovskaya’s campaign manager Maria Moroz - three days before the election and ahead of a massive rally planned for tonight that authorities are trying to stop. pic.twitter.com/QZlPbJzHH2