Elezioni in Austria, exit poll: ultradestra del Fpo avanti al 29,1%

Elezioni in Austria, ultradestra avanti

In Austria, secondo gli exit poll trasmessi dalla tv di stato Orf, il partito dell'ultradestra Fpo è in testa al 29,1% mentre l'Opv, il partito dei popolari del cancelliere Nehammer è al 26,2%. I socialdemocratici dell'Spo al 20,4% mentre i Verdi all'8,6%. "Grazie, grazie a ogni singolo elettore: oggi gli austriaci hanno fatto la storia". E' il primo commento a caldo del portavoce dell'Fpo Michael Schnedlitz dopo i primi dati che danno un'ampia avanzata del suo partito, saldamento il primo in Austria. "La popolazione si è espressa chiaramente a favore del cambiamento", ha aggiunto.

Borchia (Lega): "Felici per successo alleati Lega in Austria"

"Siamo estremamente felici per lo straordinario successo degli amici di Fpö, storici alleati Lega, alle elezioni austriache. Congratulazioni per questo risultato senza precedenti, che conferma la grande voglia di cambiamento dei cittadini nei confronti delle forze di establishment che malgovernano anche a Bruxelles: la famiglia dei Patrioti continua a crescere sempre di più, in tutta Europa. Avanti tutta". Così Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo