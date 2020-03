Elezioni locali Francia, vincono Verdi e astensione. Flop dei macroniani

Astensione record del 56% alle elezioni comunali francesi, che il governo ha deciso di tenere nonostante la crisi del coronavirus. Intanto a Parigi, in quella che è stata definita la battaglia delle tre dame, secondo le prime stime, la sindaca uscente, la socialista Anne Hidalgo, è in testa con il 30,2%, mentre l'ex ministra della Giustizia, Rachida Dati (Les Republicains) si fermerebbe al 22% e la candidata del partito del presidente Macron, Agnése Buzyn, (LREM) è ancora più indietro al 17%.

Il governo francese deciderà domani, martedì se tenere il secondo turno delle elezioni amministrative, svoltesi ieri, domenica. Dalla sinistra all'estrema destra tutti chiedono un rinvio del ballottaggio per via dell'emergenza coronavirus; e il premier, Edouard Philippe ha annunciato che, prima di decidere, riunirà nuovamente nelle prossime ore "esperti" e" rappresentanti delle forze politiche: "L'alto tasso di astensione mostra la crescente preoccupazione dei nostri concittadini per l'epidemia". Per ora ha vinto l'astensione. Dei circa 47,7 milioni di francesi chiamati a scegliere i nuovi sindaci, almeno la metà non ha messo la scheda nell'urna: l'astensione ha oscillato tra il 53,3% e il 56 %.

Intanto, dai primi risultati si registra un buon successo dei Verdi di EELV e del centro-destra di Les Republicains (LR). L'ambientalista Grégory Doucet, sconosciuto appena poche settimane fa, è largamente in testa a Lione con il 28,46%, davanti a Etienne Blanc (LR, 17,01%), l'ex ginnasta Yann Cucherat (La République en Marche, LRM), che non ha superato il 14,92%. Evidentemente sull'onda di quanto già successo in Europa, i candidati targati Eelv sono in pole o comunque vanno al ballottagggio anche a Bordeaux, Strasburgo, Grenoble, Tours o Besançon, dove i candidati timbrati EELV sono in testa o nella battaglia per la pole.