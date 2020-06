Elezioni Malawi, si vota per le presidenziali annullate dai giudici

Urne aperte in Malawi per 6,6 milioni di elettori chiamati a votare in cinquemila seggi per le elezioni presidenziali, annullate lo scorso febbraio dalla Corte costituzionale per una serie di ''gravi e diffuse irregolarità''. A maggio dello scorso anno il presidente uscente Peter Mutharika era stato riconfermato con il 38.6 % dei voti, contro il suo avversario Lazarus Chakwera arrivato al 35.4 %.

Anche oggi, la sfida elettorale è tra Mutharika, 80 anni, e Chakwera, 65, che l'anno scorso ha perso per 159mila voti. Per vincere sarà necessario conquistare il 50 per cento dei voti più uno. L'8 giugno è stata nominata una nuova commissione elettorale per supervisionare il voto, con Chifundo Kachale al posto di Jane Ansah come presidente. La scorsa settimana Kachale aveva promesso ''il massimo impegno personale e dell'intera commissione per elezioni credibili i cui risultati possano essere accettati da tutti gli attori statali''.