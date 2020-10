Elezioni Nuova Zelanda, Ardern verso il trionfo dopo il successo sul Covid

La Nuova Zelanda è riuscita a tenere sotto controllo la diffusione del Covid-19 e la premier Jacinda Ardern si appresta a beneficiarne con una probabile vittoria alle elezioni, in calendario per sabato prossimo. Nel paese da circa 5 milioni di abitanti, il virus ha contagiato 1874 persone uccidendone 25. In occasione del suo ultimo appuntamento elettorale all'Università Victoria di Wellington, un migliaio di studenti senza mascherina ha accolto la giovane premier come una rock star: foto, abbracci, possibili poiché le regole di distanziamento fisico non sono più necessarie in Nuova Zelanda.

Le immagini di questo evento illustrano meglio di tante parole i risultati della lotta neozelandese alla pandemia, e avvantaggiano Ardern. "Quando la gente mi chiede se queste sono le elezioni del Covid, la mia risposta è 'sì'", aveva detto la leader laburista del governo lanciando la sua campagna per il secondo mandato di tre anni, e i sondaggi le danno un netto vantaggio sul Partito Nazionale di Judith Collins.

La strategia del governo neozelandese, riconosciuta dalla stessa Organizzazione mondiale della salute come un successo, ha consentito di tornare a una vita normale nel paese, con l'eccezione della chiusura delle frontiere e della recessione economica: due temi che non sono bastati all'avversaria Collins per convincere gli elettori, almeno nelle intenzioni di voto.