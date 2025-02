Elon Musk prende per mano l'Europa e lancia il progetto "Mega", ecco di che cosa si tratta

Musk lancia su X Mega, fai di nuovo grande l'Europa

Potrebbe essere il nuovo progetto politico di Elon Musk che sul suo social media X ha scritto: "Gente d'Europa: unitevi al Mega, Make Europa Great Again". Il nome richiama il movimento politico di Donald Trump, Maga (Make America Great Again) declinato per il Vecchio Continente.

Il proprietario di Tesla non è nuovo a sortite politiche in Europa. Da tempo conduce una campagna social contro il primo ministro britannico laburista, Keir Starmer e ha suscitato notevoli polemiche il suo appoggio al partito di estrema destra Afd alle prossime elezioni tedesche.