La capsula Starship esplode in volo, altro flop Spaziale per Elon Musk

La capsula Starship esplode in volo, la conferma arriva da Musk sui social

Anche il secondo tentativo non è andato a buon fine, la capsula Starship di Elon Musk è esplosa in volo, fallito anche il secondo lancio per testare la navicella che nei progetti del miliardario dovrebbe servire per portare gli esseri umani su Marte nel 20230. Lo stesso Musk ha spiegato sul suo social X: "Durante la combustione ascendente di Starship, il veicolo ha subito un rapido smontaggio non programmato e il contatto è stato perso. Il nostro team ha immediatamente iniziato a coordinarsi con i responsabili della sicurezza per implementare le risposte di emergenza pianificate in anticipo. Esamineremo i dati del test di volo di oggi per comprendere meglio la causa principale".

Il più grande razzo mai costruito, Starship, attualmente in fase di sviluppo da parte della società SpaceX di Elon Musk per andare sulla Luna e su Marte, era decollato in Texas per un nuovo volo di prova, secondo un video trasmesso a 123 metri di altezza, la dimensione di un edificio di circa 40 piani. Starship è stato lanciato in aria poco dopo le 17:30, ora locale. Come durante il precedente volo di prova di gennaio, la società SpaceX del multimiliardario Elon Musk aveva perso ogni contatto giovedì con il secondo stadio del razzo, la navicella spaziale. Il razzo, invece, è rientrato correttamente. Lo aveva annunciato un funzionario durante una trasmissione video.

"Abbiamo perso il contatto con la nave. Sfortunatamente, questo è già successo l'ultima volta", ha detto Dan Huot, manager di SpaceX, aggiungendo che la compagnia stava lavorando "a stretto contatto con le autorità di controllo del traffico aereo". L'esplosione della nave a gennaio ha provocato una pioggia di detriti sui Caraibi e ha causato danni materiali minimi nell'arcipelago di Turks e Caicos. Questa volta la Faaa ha dovuto bloccare il traffico aereo in Florida e nelle Bahamas.