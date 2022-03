Emergenza umanitaria, la Croce Rossa Italiana è arrivata in Ucraina

Guerra Ucraina, la Croce Rossa Italiana a supporto dell'emergenza umanitaria

È giunto a destinazione in Ucraina il primo convoglio di aiuti umanitari partito dal Centro Operativo Emergenze della Croce Rossa ad Avezzano. I 4 tir sono arrivati questa mattina alle 10.30 circa alla frontiera, passando dalla Romania. Ora gli aiuti saranno distribuiti sul territorio ucraino.

Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC), ha affermato che “questa è la prima di una serie di missioni a supporto della popolazione e della Croce Rossa Ucraina. Siamo vicini ai volontari della Consorella che stanno lavorando senza sosta per dare risposta alle enormi esigenze umanitarie”.

“Sono orgoglioso del lavoro eccezionale delle nostre donne e dei nostri uomini. Voglio ringraziare tutti i donatori. Le raccolte fondi aperte stanno raggiungendo numeri straordinari e ci consentono operazioni come questa. In particolare, ci tengo a ringraziare il Ministero degli Esteri per averci donato le 5 tonnellate di materiale sanitario (trauma kit) che sono tra i beni consegnati oggi", ha aggiunto Rocca.



