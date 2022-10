Erdogan sentirà Putin e Zelensky: "Cremlino oggi più aperto a trattare"

A Kiev e nelle regioni ucraine di Odessa, Chernihiv, Poltava, Kirovohrad, Mykolaiv e Chernivtsi, questa mattina 22 ottobre, sono tornate a suonare le sirene dell'allarme aereo. Lo hanno riferito le autorità ucraine, citate dai media locali.

Erdogan sentirà Putin e Zelensky, il "Cremlino aperto ai negoziati"

L'agenzia Ria Novosti ha reso noto che Erdogan ha anticipato che presto parlerà al telefono sia con Vladimir Putin che con Volodymir Zelensky. A tal proposito Erdogan ha aggiunto parlando ai giornalisti tornando in Turchia dall’Azerbaigian, che il Presidente russo "è molto più aperto a negoziati con Kiev rispetto al passato. Vedremo dove questo sforzo diplomatico potrà portare".

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta Ria Novosti, per quanto riguarda un eventuale colloquio fra Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan: "non è ancora in programma, ma parlano spesso e le conversazioni a volte sono coordinate nel giro di poche ore".