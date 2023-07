Eredità di Aretha Franklin, valido un documento trovato sotto i cuscini

Una fortuna pari a 80 milioni di dollari, l’equivalente di 72 milioni di euro

Sono trascorsi ormai quasi cinque anni da quando Aretha Franklin, la “regina del soul”, una delle voci più potenti di questo genere musicale, è deceduta a Detroit all’età di 76 anni il 16 agosto 2018.

Aretha ha avuto una delle carriere musicali di maggior talento e con un largo seguito di fan, che le hanno permesso di accumulare una fortuna pari a 80 milioni di dollari, l’equivalente di 72 milioni di euro. E proprio nei cinque anni trascorsi questa eredità non ha mai avuto alcun destinatario. Non è mai stato rinvenuto un testamento vero e proprio, formalizzato e degno di questo nome.

Ora però, secondo alcune testate internazionali, dopo cinque anni di battaglia legale e due giorni di processo, “i tribunali hanno riconosciuto in un’udienza durata appena un'ora che quello che risale al 2014, trovato sotto i cuscini di un divano, in tutto 4 pagine, è quello valido” respingendo la validità di un altro documento risalente al 2010, come scrive il Paìs di Madrid.

La “voce del soul” ha avuto quattro figli da (almeno) tre diverse relazioni - Clarence Franklin, il maggiore, Edward Franklin, Kecalf Franklin e TedWhite Jr. - e dopo la morte della madre sono sorti i contrasti, ma il secondo genito e il quarto, Edward, di 66 anni, e Kecalf, di 53, hanno sempre sostenuto la validità e l’originalità del testamento del 2014, quello trovato sotto i cuscini di un divano scritto su un taccuino con spirale. Loro sono ora i veri vincitori di questa sentenza.