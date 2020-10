Nagorno-Karabakh, ministri degli Esteri azero e armeno incontrano Mike Pompeo

Il ministro degli Esteri azero, Jeyhun Bayramov, e l'omologo armeno Zohrab Mnatsakanyan, saranno a Washington venerdi' per incontrare, separatamente, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. A quanto riporta Politico, il capo della diplomazia di Baku vedra' Pompeo per primo nella mattinata. Erevan e Baku sono impegnate in un duro confronto militare per il controllo della regione del Nagorno-Karabakh, enclave armena in territorio azero dichiaratasi indipendente dopo il crollo dell'Urss. Non e' chiaro se i due ministri si incontreranno o se si provera' ad organizzare un trilaterale col segretario di Stato Usa. La missione di Bayramov e Mnatsakanyan nello stesso giorno a Washington, secondo Politico, "e' il segnale che gli Usa stanno potenziando i loro sforzi per smorzare la nuova escalation", nel Caucaso meridionale, dove da settembre sono gia' morti centinaia tra soldati e civili. La visita offrira' all'amministrazione Trump anche la possibilita' di provare a dimostrare una leadership mondiale a pochi giorni dalle elezioni presidenziali. Gli Stati Uniti, insieme a Russia e Francia sono co-presidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce, responsabile della mediazione nel conflitto scoppiato negli anni '90 e mai arrivato a una vera pace.