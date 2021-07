Evade dalla quarantena calandosi dalla finestra con le lenzuola legate

Un uomo di 39 anni avrebbe usato una corda fatta con le lenzuola per scendere da una camera d'albergo al quarto piano e fuggire dalla quarantena australiana, ha detto la polizia. A riportarlo è la Cnn.

L'uomo è arrivato in Australia occidentale da Brisbane lunedì pomeriggio, ma non ha soddisfatto i requisiti di esenzione necessari per entrare nello stato, che attualmente ha rigide regole di frontiera in vigore, secondo una dichiarazione della Western Australia Police Force.

All'uomo è stato detto di lasciare l'Australia occidentale entro 48 ore ed è stato inviato in un hotel di quarantena durante la notte. L'uomo sarebbe fuggito dopo la mezzanotte, ma è stato catturato martedì mattina e accusato di mancato rispetto di una direttiva e di aver fornito informazioni false.

L'uomo è risultato negativo al test per il Covid-19, ha detto la polizia.

L'audace fuga arriva mentre l'Australia sta lottando per contenere un'epidemia locale della variante Delta iniziata il 16 giugno con un autista di limousine di Bondi, Sydney, che ha trasportato personale di volo internazionale. Ora vengono segnalati centinaia di casi nel Nuovo Galles del Sud ogni settimana, con una manciata di casi negli stati vicini Victoria e South Australia.

Più della metà dei 26 milioni di abitanti dell'Australia è in isolamento in questi tre stati e sono state imposte restrizioni altrove per fermare la diffusione.