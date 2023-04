Finlandia al voto, dai festini ai soldi a pioggia: Marin balla ma non vince

Finlandia al voto, Sanna Marin messa alla porta? L'adesione alla Nato ora è a rischio. Analisi

Sanna Marin era fino a poco tempo fa la leader “smart e cool”, la più giovane capa del governo del mondo a soli 34 anni, capa pure dei socialdemocratici. Finlandese, non vichinga, capelli neri, figurino perfetto ma soprattutto emblema arcobalenissimo proveniente nientepopodimeno che da madri in numero di due, un sollucchero agli occhi dei tanti Zan nordici. Una vera rarità antropologica, frutto dei fiordi impervi, del ghiaccio, del gelo e, naturalmente, sempre del caso e della necessità.

Nel 2022 fu beccata in diversi video mentre si dimenava come una ossessa durante una festa in una maniera sicuramente inadatta alla carica che ricopriva. Subito ci fu una reazione per cui le femministe mondiali postarono video di balli scalmanati non capendo, come al solito, una cippa. Il problema non era nel ballo in sé, assolutamente legittimo, ma nel ruolo che ricopriva la ballerina, ma questi per loro sono particolari insignificanti.