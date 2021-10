Forza Nuova? Non è solo. In Europa tanti partiti "nostalgici" d'estrema destra

La devastazione della sede nazionale della Cgil di sabato 10 ottobre a Roma ha portato al centro del dibattito politico italiano la sorte di Forza Nuova. Il Partito Democratico ha chiesto di sciogliere Forza Nuova e chiede al governo di "dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e a dare seguito alla conseguente normativa vigente adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana".

Mentre il dibattito italiano si infiamma, bisogna ricordare che non solo in Italia esistono forze politiche che vengono considerate mosse da ispirazione neofascista o comunque di estrema destra. Qualche esempio? Impossibile non partire dal Rassemblement National di Marine Le Pen, nonostante la figlia di Jean-Marie abbia di recente cercato di dare una piccola svolta al centro in vista delle elezioni presidenziali del 2022. Del resto, anche Le Pen padre fece di tutto per presentare il partito non come un tradizionale partito nazionalista neo-fascista, ma come una forza politica trasversale: di "destra" perché attenta ai valori patriottici, di "sinistra" perché attenta ai problemi sociali, di "centro" perché attenta ai valori cristiani. Ma Marine ci sta provando in maniera più convinta, tanto da lanciare un processo di "dediabolisation", cioè una sorta di rimescolamento per ripulirsi dalle simpatie fasciste del padre. Tanto che tra i due non corre più buon sangue, per usare un eufemismo.

In Germania, Alternative fur Deutschland è cresciuto per anni arrivando quasi a essere il terzo partito. Il partito è stato accusato di antisemitismo, di razzismo e di ridurre le responsabilità della Germania nazista negando l'Olocausto, ma come accaduto in Francia con il Rassemblement National, di recente ha cercato di darsi una veste meno estrema per sperare nel coinvolgimento da parte della Cdu quantomeno sul piano locale. Considerati di ispirazione neofascista anche i Democratici svedesi di Jimmie Åkesson e il Vlaams Belang in Belgio.