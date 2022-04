Francia, Emmanuel Macron rieletto presidente

Emmanuel Macron resta all'Eliseo. Il presidente, secondo i primi exit poll, ha ottenuto tra il 58,2 e il 58,2% dei voti. Marine Le Pen ha ottenuto il 41,8%. La forbice dei primi exit poll si colloca tra il 57,6 e il 58,2% per il presidente Macron e tra il 41,8 e il 42,2% per Marine Le Pen. Il tasso di astensione e' il piu' alto dal 1969, tra il 27,8 e il 29,8%.



FRANCIA: LE PEN "MACRON NON RIPARERÀ FRATTURE, DIFENDEREMO IL PAESE" - "I francesi manifestano un contropotere molto forte rispetto a Macron. L'opposizione difenderà i francesi. Temo che nei prossimi 5 anni Macron non farà nulla per riparare le fratture che separano i nostri cittadini, io continuerò a battermi per i francesi con la perseveranza e il carattere che tutti conoscete". Lo ha detto Marine Le Pen, leader di Rassemblement National, parlando ai suoi sostenitori al comitato elettorale, dopo la sconfitta al ballottaggio contro il presidente francese uscente Emmanuel Macron. "La partita è ancora aperta, tra qualche settimana ci sono le elezioni legislative, Macron non potrà appropriarsi di tutti i poteri. Noi lanciamo stasera una grande battaglia elettorale", ha aggiunto.



Von der Leyen: con Macron facciamo progredire Francia e Ue - "Caro Emmanuel Macron, congratulazioni per la tua rielezione a presidente della Repubblica. Non vedo l'ora di continuare la nostra eccellente collaborazione. Insieme, faremo progredire la Francia e l'Europa". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.



Francia 2022: Michel, Ue puo' contare su Francia altri 5 anni - "Congratulazioni calorose caro Emmanuel Macron. In questo periodo turbolento, abbiamo bisogno di un'Europa solida e di una Francia totalmente impegnata per un'Unione Europea piu' sovrana e piu' strategica. Possiamo contare sulla Francia altri 5 anni". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.



Gentiloni, con Macron colpo al sovranismo e rilancio dell'Ue - "La rielezione di Emmanuel Macron e' straordinaria. La Francia ha scelto l'Europa. Un colpo al sovranismo. E ora il rilancio del progetto europeo". Lo scrive in un tweet il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni.



Metsola: congratulazioni Macron, Ue ha bisogno Francia forte - "Congratulazioni a Emmanuel Macron per la sua bellissima rielezione. Non vedo l'ora con il Parlamento europeo di continuare il lavoro nell'ambito della presidenza francese dell'Ue e oltre, per affrontare le sfide di un mondo sempre piu' incerto e preoccupante. Un'Ue forte ha bisogno di una Francia forte". Lo scrive in un tweet la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.