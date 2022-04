Francia, Macron rieletto presidente. Anticipazione a urne ancora aperte

Presidenziali Francia secondo turno: Macron in testa di 8-10 punti a metà giornata. Anticipazione Affaritaliani.it



"Macron vince bene". Fonti dei principali istituti di sondaggi, che stanno preparando exit poll e proiezioni sul secondo turno di ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi, rivelano ad Affaritaliani.it che, a metà giornata, appare chiara la vittoria del presidente uscente. Il leader di En Marche, stando alle primissime informazioni che arrivano da Parigi, sarebbe in testa di circa 8-10 punti su Marine Le Pen, sfidante e candidata del Rassemblement National. Salvo improbabili colpi di scena, quindi, Macron verrà rieletto all'Eliseo.

Francia, affluenza al 26,41% alle ore 12 per II turno presidenziali - L'affluenza alle urne al secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia alle 12 è stata del 26,41%, secondo il Ministero degli Interni della Repubblica francese. I seggi elettorali sono aperti dalle 8 in Francia, per il secondo e decisivo turno delle elezioni presidenziali. L'attuale presidente Emmanuel Macron e Marine Le Pen (che ha già votato ed è leader del partito di estrema destra vicino alla Russia di Vladimir Putin, secondo lo stesso Macron), stanno combattendo per il diritto di guidare il Paese per i prossimi cinque anni.

Francia: Macron ha votato, sottobraccio a Brigitte - Anche Emmanuel Macron, dopo Marine Le Pen, ha votato a meta' giornata nel seggio della cittadina balneare di Le Touquet, nel nord della Francia, dove ha una casa. Il presidente uscente si e' recato al seggio sottobraccio alla moglie, Brigitte, vestita di bianco. La coppia e' stata applaudita da una piccola folla che attendeva per applausi, selfie e strette di mano.

Francia: la candidata Marine Le Pen ha votato a Hénin-Beaumont - La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha votato a Hénin-Beaumont, per il secondo turno delle presidenziali che la vede sfidare il presidente uscente Emmanuel Macron. Al primo turno Le Pen ha ottenuto il 23,1% dei voti, mentre Macron il 27,8%. I sondaggi danno il presidente uscente come il favorito ma l'alta astensione prevista potrebbe cambiare gli scenari.