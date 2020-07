Francia, esplode la protesta femminista: "Uno stupratore ministro degli Interni"

Il movimento femminista francese è in agitazione dopo la nomina di Macron come nuovo ministro degli Interni di Gérald Darmanin. L'uomo è accusato di stupro da una donna e le indagini sui fatti sono riprese proprio in seguito alla sua nomina. Il nuovo ministro dell’Interno Gérald Darmanin, 37 anni, - si legge sul Corriere della Sera - è il più giovane a ricoprire una carica così importante. E' accusato di violenza sessuale da una donna che lo ha denunciato nel 2018 e, nonostante un primo proscioglimento, il 9 giugno scorso la Corte di appello di Parigi ha ordinato la ripresa delle indagini sul suo conto. I fatti risalgono al 2009.

"Le indagini a carico di Darmanin non sono un ostacolo", rispondono fonti dell’Eliseo che sottolineano l’importanza di rispettare la presunzione di innocenza, oltretutto dopo un’assoluzione in primo grado. Ma per le militanti femministe è uno scandalo. "È allucinante — dice Caroline De Haas del collettivo Nous Toutes —. La nomina di Darmanin è la più clamorosa marcia indietro sulla lotta alle violenze sessuali che, ricordiamolo, era stata definita dallo stesso Macron come “la Grande Causa” del suo mandato".