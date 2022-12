Francia, incendio in un palazzo a Lione. 10 morti tra cui 5 bambini

Francia, grave incendio in un palazzo a Lione. 10 morti tra cui 5 bambini

Un bilancio terribile, quello che segue al grave incendio scoppiato in un edificio di sette piani a Vaulx-en-Velin, vicino a Lione in Francia. Dieci persone sono morte, tra cui cinque bambini, lo riporta l'emittente Bfmtv spiegando che altre quattro persone versano in gravissime condizioni, mentre dieci sono ferite in modo lieve.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti circa 170 vigili del fuoco e 65 autopompe. L’origine dell’incendio, sostiene la Prefettura francese, è al momento “sconosciuta”.