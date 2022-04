Francia, Le Monde "stronca" Le Pen. Programma economico incoerente

Le sue promesse fiscali e sociali sollevano diversi interrogativi e si scontrano con molteplici ostacoli, legali, politici ed economici



I rischi e le incongruenze del programma economico di Marine Le Pen. Dietro proposte apparentemente allettanti sul potere d'acquisto, la candidata della RN alle elezioni presidenziali del 2022 presenta un progetto in gran parte inapplicabile, disuguale e in contrasto con l'Unione Europea. E' quanto scrive Le Monde in un'analisi in vista del secondo turno delle elezioni francesi in programma domenica.

Lei assicura che è cambiata. Marine Le Pen del 2022 non è più quella del 2017, i cui errori grossolani nelle cifre durante il dibattito tra i due turni elettorali avevano accelerato la sconfitta nelle urne. Anche il suo programma economico si è evoluto.

Spazio alla volontà dichiarata di "proteggere" il popolo francese, e a proposte apparentemente allettanti sul potere d'acquisto (riduzione dell'imposta sul valore aggiunto su energia e carburanti, abolizione di questa imposta sui beni di consumo, beni di prima necessità, pensionamento a 60 anni con quaranta di contributi per le persone che hanno iniziato a lavorare prima dei 20 anni ecc...).

Obiettivo di Le Pen: sedurre il suo elettorato preferito, le classi lavoratrici – al primo turno il 36% di operai e impiegati ha votato per il candidato del Rassemblement National, secondo un sondaggio Sopra-Steria del 10 aprile, contro rispettivamente il 23% e il 25% per Jean-Luc Mélenchon.

Ma se il programma e l'immagine della figlia di Jean-Marie Le Pen sono stati modificati, le sue promesse fiscali e sociali sollevano diversi interrogativi e si scontrano con molteplici ostacoli, legali, politici ed economici.

La candidata del RN, che ha scelto lo slogan "Per tutti i francesi" per il secondo turno, annuncia di iniziare il suo mandato all'Eliseo con un referendum per stabilire una "priorità nazionale" in particolare in termini di occupazione, aiuti e alloggi sociali.

Si tratterà anche di condizionare le prestazioni di solidarietà a cinque anni di lavoro in Francia e di togliere il permesso di soggiorno agli stranieri che non hanno lavorato per un anno. Tante disposizioni contrarie alla Costituzione. In altre parole, aprirebbe una crisi istituzionale senza precedenti.

Ma senza questa legge, i fondamenti del suo programma crollano come un castello di carte. In termini economici perde la sua principale fonte di finanziamento, ovvero l'abolizione delle prestazioni sociali non contributive per gli stranieri (reddito di solidarietà attivo, assegno per adulti disabili, assegni familiari, assegno di solidarietà specifico, assegno per anziani e assistenza sanitaria statale), che stima in 16 miliardi di euro – il Fondo nazionale per gli assegni familiari e la Corte dei conti stimano la cifra intorno ai 6 miliardi di euro in più.

In sostanza, secondo Le Monde, nonostante rispetto a cinque anni fa Le Pen abbia rinnovato il suo programma non parlando più di uscita dall'euro, le sue promesse elettorali e il suo programma economico sono poco credibili e non realizzabili.

