Francia: legislative, affluenza al 18,99% a mezzogiorno

L'affluenza al secondo turno delle legislative francesi si attesta a mezzogiorno al 18,99%, in lievissimo rialzo rispetto al dato della stessa ora al primo turno (18,43%). Cinque anni fa, il dato dell'affluenza a mezzogiorno del ballottaggio era del 17,75%. Lo riferisce il sito di Le Monde. L'affluenza alle urne è uno degli elementi cruciali del voto per il rinnovo dei 577 seggi dell'Assemblea nazionale, con il presidente Emmanuel Macron che rischia di non ottenere la maggioranza assoluta dei deputati. Al primo turno di domenica scorsa, si è raggiunto un record negativo di affluenza: solo il 47,5% dei 48,9 milioni di elettori si è recato alle urne.