Francia, suora “ripudiata senza motivo”: Papa conferma espulsione dall’ordine

Non si sa ancora perché l'influente cardinale Marc Ouellet abbia applicato questa rara e radicale sanzione che condanna la suora ad abbandonare l’abito dei domenicani: “Dopo un attento studio, il Santo Padre ha deciso di respingere la sua richiesta. Il Vaticano non ha risposto all' appello della domenicana di Pontcallec (Morbihan), madre Marie Ferréol (nata Sabine Baudin de la Valette), che si era rivolta a papa Francesco dopo il suo allontanamento senza spiegazioni dai Dominicaines du Saint-Esprit, un comunità tradizionalista che copre diversi istituti di istruzione come la scuola Saint-Pie-X a Saint-Cloud, negli Hauts-de-Seine. L'annuncio di questa rara e drastica sanzione, giunto all'interessata venerdì 18 giugno, è stato fatto il lunedì sera successivo alle altre suore dell'Istituto”, si legge nel comunicato.

Il mistero avvolge però questa storia, perché Madre Marie Ferréol sostiene di non sapere perché sia stata cacciata dalla comunità nel giorno di Ognissanti del 2020, senza neanche poter avvertire i suoi cari. È proprio in seguito a due denunce presentate dalla sua famiglia che questa situazione di “reclusione” è stata resa pubblica.

Interrogato dai media francesi sulla "grave colpa" che avrebbe commesso la suora, l’"ispettore" Dom Nault ha solo chiarito che non si tratta di una questione sessuale o di morale. Sta ora diffondendo nella sua casa, a Saint-Wandrille, la voce che la “vittima” abbia fomentato una "scissione" all’interno della comunità.