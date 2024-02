Francia, tre persone accoltellate: fermato un uomo con documenti italiani

Francia: tre feriti all'arma bianca a Gare de Lyon, un fermo

Almeno 3 persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello alla stazione Gare de Lyon a Parigi. E' accaduto intorno alle 08:00 e un uomo e' stato arrestato. La polizia ancora non si sbilancia sui motivi del gesto. Dei feriti, uno versa in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita, gli altri lo sono in maniera lieve.

Arrestato a Parigi è del Mali, ha mostrato patente italiana

L'uomo arrestato per l'accoltellamento di questa mattina alla Gare de Lyon a Parigi è un 32enne di nazionalità maliana che ha presentato alle autorità, stando a fonti di polizia, documenti italiani. Lo riferiscono i media francesi. In particolare il quotidiano Le Parisien parla di un permesso di soggiorno italiano. Una fonte della polizia ha invece dichiarato alla Afp che l'uomo arrestato "ha presentato alla polizia una patente italiana".