Fuoco negli Usa, sparatoria in Alabama durante una festa: morti e feriti

Sparatoria in Alabama durante una festa di compleanno: morti e feriti

Ancora fuoco negli Stati Uniti. In Alabama è avvenuta una sparatoria ad una festa di compleanno di un sedicenne a Dadeville. Lo riferisce la polizia locale in un comunicato confermando che sono state ferite oltre 20 persone.Due studenti sono rimasti feriti in una sparatoria al campus dell'università di Lincoln in Pennsylvania. Ed una sparatoria c'è stata nella notte a Louisville, la città del Kentucky dove una settimana fa cinque persone sono state uccise e altre otto ferite in una banca. Lo riporta Fox news. In questo caso il bilancio poteva essere ancora più grave perché il killer ha aperto il fuoco in un parco, Chickasaw Park, dove erano radunate centinaia di persone. Due le vittime e quattro i feriti, mentre la polizia sta ancora dando la caccia alla persone che ha aperto il fuoco.