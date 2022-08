Gaza, continuano gli attacchi di Israele: salta Juventus-Atletico a Tel Aviv

Gaza, Israele: colpita cellula Jihad che stava per attaccare

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno preso di mira una cellula terroristica della Jihad islamica che si preparava a lanciare colpi di mortaio dalla Striscia di Gaza. "Poco fa", si legge nel comunicato delle Idf, "i caccia israeliani hanno preso di mira due operativi della Jihad islamica che stavano per sparare colpi di mortaio verso il territorio israeliano". "Idf continua a colpire obiettivi terroristici nella Striscia di Gaza", conclude la nota.

Gaza, Lega Araba condanna Israele: "Pericolosa escalation"

La Lega Araba ha condannato gli attacchi di Israele "contro i civili" nella Striscia di Gaza e ha detto di ritenere lo Stato ebraico responsabile delle conseguenze della "pericolosa escalation" contro i palestinesi. "Chiediamo alla comunita' internazionale, in particolare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle organizzazioni per i diritti umani, di intraprendere un'azione immediata ed efficace per fermare questa aggressione e di fornire un sistema di protezione internazionale per il popolo palestinese attuando le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite", si legge in una dichiarazione della Lega Araba rilanciata da Al Jazeera. "Le autorita' di occupazione (israeliane) sono pienamente responsabili di questa aggressione", continua il comunicato, aggiungendo che queste dovranno "risponderne davanti ai competenti organi di giustizia internazionale".

Gaza: "manca carburante", chiusa l'unica centrale elettrica

L'unica centrale elettrica di Gaza e' stata chiusa dopo aver esaurito il carburante. Lo ha detto un portavoce della compagnia elettrica, cinque giorni dopo che Israele ha esteso la chiusura dei valichi con l'enclave palestinese, limitando ulteriormente la circolazione di persone, merci e aiuti, come misura contro quelli che allora riteneva potenziali attacchi contro il suo territorio dopo l'arresto di un leader della Jihad islamica. "La centrale elettrica di Gaza ha smesso di funzionare a causa della carenza di carburante", ha affermato Mohammed Thabet, portavoce della compagnia elettrica.

Calcio: tensioni a Gaza, salta Juve-Atletico a Tel Aviv

E' stata annullata a causa delle operazioni militari nella Striscia di Gaza l'amichevole tra Juventus e Atletico Madrid, in programma domani sera al Bloomfield Stadium di Tel Aviv. Lo riferisce Marca, spiegando che ai Colchoneros e' stata comunicata la decisione dopo l'allenamento alla cittadella sportiva di Majadahonda e poco prima che si imbarcassero per il volo in partenza alle 12,30 da Madrid. Decisivi, secondo il giornale spagnolo, sono stati i dubbi del club bianconero e l'indisponibilita' dell'Atletico a partire senza avere la certezza che l'amichevole si disputasse.

La squadra madrilena spera comunque di poter affrontare la Juve in un'altra sede o di organizzare un'altra amichevole in vista dell'esordio nella Liga, il 15 agosto contro il Getafe. Nelle ultime ore e' riesplosa la tensione tra Israele e Gaza in seguito all'offensiva dello Stato ebraico in cui e' stato ucciso il capo della Jihad islamica e dall'enclave palestinese sono stati lanciati razzi nel sud di Israele. L'enclave costiera palestinese governata da Hamas si trova ad appena 70 chilometri da Tel Aviv.