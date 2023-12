Gaza, strage di civili: oltre 70 morti. Terrasanta, un Natale senza il presepe

Guerra, strage in un campo profughi. Natale sotto le bombe nella Striscia

La guerra tra Israele e i palestinesi non si ferma neanche a Natale. Ennesima notte di bombardamenti, a Gaza si registrano almeno 70 morti tra i civili. Il ministero della Sanità di Hamas ha annunciato che moltissime persone sono state uccise in un attacco israeliano contro le case in un campo profughi nella Striscia. Il ministero, che in un precedente bilancio aveva riportato almeno 60 morti, ha affermato che l'attacco israeliano ha distrutto almeno tre case nel campo profughi di al-Maghazi, nel centro della Striscia. Il bilancio non può essere immediatamente confermato da una fonte indipendente. Interrogato in merito, l’esercito israeliano ha dichiarato che sta "verificando" le informazioni. Il portavoce del ministero della Sanità, Ashraf al-Qudra, ha affermato che il bombardamento ha distrutto "un blocco di case abitate" e che il bilancio "probabilmente aumenterà" a causa del gran numero di famiglie presenti al momento dell'attacco.

Nessun albero di Natale gigante, nessun presepe sgargiante, poca gioia. Un velo di tristezza ha avvolto Betlemme, una città che di solito è addobbata a festa per il Natale, ma che quest'anno è stata offuscata dalla guerra nella Striscia di Gaza. Pochi fedeli e turisti hanno percorso le strade della città palestinese nella Cisgiordania occupata, che secondo la tradizione cristiana è il luogo di nascita di Gesù Cristo. I turisti hanno abbandonato la regione dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, il 7 ottobre. Per quanto riguarda i cristiani palestinesi, il loro cuore non è nelle celebrazioni, che sono state in gran parte cancellate dalla municipalità, poiché non possono rimanere indifferenti alla sorte dei loro concittadini, assediati e bombardati a Gaza. Di fronte alla Basilica della Natività, al posto del presepe a grandezza naturale e del colossale albero di Natale è stata installata a terra un'opera d'arte che evoca la tragedia di Gaza: Maria e Giuseppe, statue grigie, in mezzo a un'accozzaglia di detriti e lamiere, dietro il filo spinato. Sull'edificio accanto, un grande striscione: "Fermate il genocidio, fermate lo sfollamento, togliete il blocco": "le campane di Betlemme suonano per un cessate il fuoco a Gaza".