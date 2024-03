Gaza: strage di Pasqua, 17 morti. Israele tratta con Hamas al Cairo

Gaza, media: 17 i morti in raid su persone in attesa aiuti

L'emittente araba Al Jazeera afferma che è salito a 17 morti e 30 feriti il bilancio del bombardamento israeliano che ieri sera ha colpito un gruppo di persone in attesa dei camion di aiuti umanitari alla rotonda del Kuwait, nella città di Gaza.

Israeliano accoltellato a Beer Sheva, ucciso attentatore

Un uomo, un cittadino israeliano, è stato ferito a coltellate in modo non grave a Beer Sheva, città del sud di Israele, e il terrorista è stato "neutralizzato", cioè ucciso dalle forze dell'ordine. Lo scrive il sito israeliano Ynet, L'attacco, scrive Ynet, è avvenuto nella stazione centrale di Beer Sheva, nel desertio del Neghev.

M.O.: media, Hamas torna a trattare al Cairo

Oggi al Cairo dovrebbero riprendere i negoziati fra i mediatori internazionali per la tregua fra Israele e Hamas: lo riporta la stampa israeliana citando i media egiziani che a loro volta hanno saputo da una fonte della sicurezza che domani sono nuovamente attesi in Egitto i rappresentanti di Hamas. I colloqui si erano interrotti lunedi', quando i tentativi di trovare un compromesso fra i due da parte di Egitto, Qatar e Usa, sono falliti e Israele ha richiamato i suoi negoziatori. Una fonte israeliana anonima citata da Haaretz ha spiegato che i colloqui sono bloccati per il rifiuto di Hamas di prendere in considerazione il ritorno degli abitanti del Nord della Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi per la tregua senza il completo ritiro delle forze armate israeliane in cambio della liberazione degli ostaggi, ma Israele non ha intenzione di concederlo.