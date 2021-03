Gb, Farage dice addio alla politica: "Ho raggiunto il mio obiettivo"

Nigel Farage annuncia il suo addio alla politica e al suo ruolo di leader del Reform UK Party. "La Brexit è fatta e non si tornerà indietro", ha detto Farage in un'intervista al Telegraph. Non è la prima volta che l'ex leader dell'Ukip, artefice insieme all'ala euroscettica dei Tories dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, annuncia di lasciare la politica, come avvenne dopo la vittoria nel referendum sulla Brexit del 2016. Ma stavolta assicura, "è vero. Ho finito. E' finita. Ho raggiunto la cosa che mi ero stabilito di ottenere: l'indipendenza del Regno Unito". Pur abbandonando il suo ruolo nel nuovo partito e la partecipazione attiva alla politica, tuttavia, Farage non intende ritirarsi dal dibattito pubblico. Il 56enne Farage promette che non passerà i pomeriggi "a giocare a golf". Piuttosto, intende intervenire nel dibattito nazionale sull'influenza cinese nel Regno Unito e sullo scontro culturale in atto con chi, dalle scuole elementari alle università, intende fornire ai giovani "un'interpretazione completamente diversa della storia".