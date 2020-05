George Floyd, i messaggi di pace di Melania e Ivanka Trump

E Melania Trump ancora una volta smentisce il marito. Questa volta lo ha fatto con un appello alla pace commentando i fatti tragici di Minneapolis. Mentre il Presidente ieri ha infiammato gli animi con un tweet forte in cui si dichiarava pronto a fermare in tutti i modi i saccheggi accaduti a Minneapolis e in altre città ( Casa Bianca compresa, poi Phoenix, Los Angeles, New York e Denver) per le proteste, la First Lady è intervenuta nel dibattito con toni differenti 'Il nostro paese consente proteste pacifiche, non c'è motivo di violenza-ha tuittato Melania Trump-ho visto i nostri cittadini prendersi cura gli uni degli altri per il COVID19. Non possiamo fermarci adesso. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia di George Floyd. Come nazione, concentriamoci sulla pace, le preghiere e la guarigione’. E sempre la First Lady un mese fa era stata la prima della famiglia a farsi fotografare con una maschera sul volto, quando il marito dichiarava in tutti i modi che mai ne avrebbe indossata una.

Anche Ivanka Trump ha mandato un messaggio di pace ' La giustizia è il modo in cui guariamo-ha detto Ivanka Trump, che ha aggiunto "Il mio cuore va alla famiglia di George Floyd e a tutti gli americani che stanno soffrendo”.

Pure Donald Trump Junior, uno dei figli del Presidente, ha sorpreso tutti schierandosi a favore dei cittadini di Minneapolis "Quello che è successo a George Floyd è stato disgustoso. Oggi dovrebbe essere vivo e sto pregando per la sua famiglia.Le persone hanno ragione ad essere arrabbiate, ma non c'è mai una scusa per il tipo di rivolte violente che si svolgono ora. Nessun americano dovrebbe mai vedere la propria comunità bruciare”.

Ma l’odio per la violenza della polizia contro gli afroamericani è cresciuto negli ultimi giorni e le proteste sono aumentate. Il violento arresto di un uomo di colore, George Floyd, a Minneapolis, praticamente soffocato dal ginocchio di un poliziotto, ha riacceso un fuoco mai spento. Tim Walz, Governatore del Minnesota è stato costretto a dichiarare lo stato di emergenza, a schierare 500 riservisti della Guardia Nazionale e a metter il coprifuoco.

Non è bastato a calmare gli animi l'arresto di Derek Chauvin, il poliziotto bianco che ha provocato la morte dell’uomo diventato un simbolo di diritti violati. Probabilmente Chauvin sarà accusato di omicidio di terzo grado. E ha fatto rumore l’arresto in diretta di un giornalista di colore che stava documentando l’evento di fronte alla polizia schierata.

La collera della gente nelle piazze ha ricordato manifestazioni analoghe per la morte di un giovane nero di 18 anni , sei anni fa a Ferguson in Missouri, dopo essere stato colpito da un colpo di arma di un poliziotto bianco. Ma l’elenco di molti altri afroamericani (Brown, Eric Garner,Laquan McDonald) vittime della violenza della polizia è ancora più lungo. Una lista che dimostra come, in America, una persona di colore abbia molte più probabilità di cadere in queste drammatiche situazioni che un bianco’. Ed ora più che mai questa sembra essere una drammatica verità, in uno dei Paesi che dovrebbe essere tra i più democratici e liberali al mondo.