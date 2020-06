George Floyd, Salvini: "All lives matter. Trump ha ridotto la povertà"

"La morte di George Floyd merita giustizia, chi ha sbagliato deve pagare, senza sconti", afferma ad Affaritaliani.it Matteo Salvini commentando quanto sta accadendo in questi giorni negli Stati Uniti. "Ma questo - sottolinea il segretario della Lega - non può assolutamente giustificare le violenze di questi giorni, gli incendi, i saccheggi, le aggressioni a commercianti, cittadini innocenti e altri poliziotti. Non è così che si rende giustizia a George Floyd, alla violenza non si risponde con altra violenza".



Alla domanda sullo slogan ormai mondiale black lives matter, Salvini risponde: "All lives matter. Quella di George Floyd e anche quella di David Dorn, poliziotto in pensione afroamericano ucciso dai “rivoltosi” durante una rapina in questi giorni (con il corpo esibito in diretta Facebook), attaccato dai manifestanti come purtroppo è accaduto a numerosi altri poliziotti. Sarebbe bello che i manifestanti perbene, che sono la stragrande maggioranza, isolassero e denunciassero i delinquenti che usano la morte di Floyd per sfogare altra violenza”.



E il presidente Donald Trump? Ha commesso degli errori in questa vicenda? "Trump ha chiesto giustizia fin da subito, condannando ogni violenza. La sua Amministrazione oltretutto, stando ai dati, è quella che più di altre ha investito per ridurre il divario sociale e la povertà negli States, arrivando ad ottenere il più basso tasso di disoccupazione degli ultimi anni (2,5 milioni di posti di lavoro in più a maggio, nonostante il virus)", conclude il leader della Lega.