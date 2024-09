Germania, a Monaco spari nei pressi del consolato israeliano: ucciso l'assalitore

Paura a Monaco, spari vicino al consolato israeliano

Sparati diversi colpi di arma da fuoco nei pressi del Museo e centro di documentazione nazista e al consolato israeliano nel centro di Monaco di Baviera: secondo quanto riferito dalla polizia della capitale bavarese, le forze dell'ordine hanno sparato contro una persona sospetta. La persona è stata colpita. La polizia ha invitato le persone a evitare la zona interessata, che si trova tra la Briennerstrasse e Karolinenplatz. Secondo il sito del magazine Focus, l'episodio potrebbe essere collegato all'anniversario dell'attentato delle Olimpiadi di Monaco 1972 contro gli atleti della delegazione israeliana da parte dell'organizzazione terroristica Settembre Nero.

Il sospettato si sarebbe recato presso il Centro di documentazione sul nazismo con una pistola a canna lunga e ha aperto il fuoco sulla stazione di polizia. A quanto pare gli agenti hanno risposto al fuoco, riferisce Bild. "Al momento non ci sono prove di altre persone sospette collegate all'operazione", ha riferito la polizia di Monaco, aggiungendo che "a causa dell’attuale situazione operativa, abbiamo aumentato la presenza delle forze delll'ordine nell’area cittadina". "Non abbiamo però indicazioni di altri luoghi o di altre persone sospette", ha aggiunto la polizia. Benedikt Franke, amministratore delegato della Conferenza sulla sicurezza di Monaco (Siko), ha sentito gli spari. Il suo ufficio è accanto alla zona dove è avvenuta la sparatoria. “Il nostro ufficio è attualmente isolato dalla polizia. I nostri dipendenti sono in isolamento. Esattamente alle 9:10 si udì all'improvviso un forte scoppio. Si sono sentiti almeno una dozzina di spari. Al momento non sappiamo altro”, ha raccontato Franke a Bild. EST NG01 mlc 051033 SET 24

Germania: morto l'aggressore ferito dalla polizia a Monaco

È morto l'uomo ferito in uno scontro a fuoco con la polizia a Monaco di Baviera. Lo ha riferito l'assessore agli Interni della capitale bavarese Joachim Herrmann, aggiungendo che l'aggressore aveva sparato una serie di colpi. Solo allora la polizia ha risposto al fuoco ed è riuscita a fermarlo. "L'autore del reato è morto a causa delle gravi ferite riportate", ha riferito Herrmann.

Germania: Berlino, protezione istituzioni Israele ha massima priorità

La ministra federale degli Interni Nancy Faeser ritiene che la sparatoria di Monaco di Baviera sia un incidente grave e ha ribadito che la protezione delle istituzioni israeliane ha la "massima priorità". "Si tratta di un incidente grave", ha detto Faeser a Berlino, aggiungendo di non voler fare speculazioni sull'incidente e di voler attendere ulteriori dettagli. "Vorrei ringraziare moltissimo la polizia di Monaco che, secondo me, sta facendo un buon lavoro", ha detto Faeser. “La protezione delle istituzioni ebraiche e israeliane, come sapete, è una priorità assoluta”, ha aggiunto la ministra, sottolineando che è molto amaro che l'incidente sia avvenuto davanti al Centro di documentazione sul nazismo e al Consolato Generale israeliano.

Spari nei pressi del consolato israeliano: video