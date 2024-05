Europee, aggressione a capolista dei socialisti tedeschi: costituito 17enne

Germania: aggressione a capolista Spd, si costituisce 17enne

Si e' costituito uno dei presunti aggressori dell'europarlamentare sassone del Partito socialdemocratico Matthias Ecke. Lo rende noto lo Spiegel. Si tratta di un 17enne che si e' presentato alla stazione di polizia di Dresda-Sued nella notte, accompagnato da un genitore, e ha dichiarato di essere l'autore dell'aggressione che ha coinvolto il politico. Il ministro dell'Interno della Sassonia Armin Schuster ha fatto sapere che le indagini su altri sospetti sono ancora in corso. Ecke era stato aggredito venerdi' sera a Dresda mentre affiggeva dei manifesti.

Il partito socialista della Sassonia ieri ha fatto sapere che l'uomo politico, 41 anni, dovra' sottoporsi a un'operazione. Secondo i media locali, che citano come fonte la polizia, pochi minuti prima dell'aggressione a Ecke un gruppo di quattro persone aveva gia' aggredito un altro volontario dei Verdi di 28 anni, anche lui mentre affiggeva dei manifesti. Gli aggressori lo hanno preso a pugni e calci, lasciandolo ferito, e le forze dell'ordine sospettano che si tratti delle stesse quattro persone che hanno aggredito Ecke. Il ministro degli Interni tedesco, Nancy Faeser, ha condannato il "brutale atto di violenza" che ha ferito gravemente l'eurodeputato sassone e ha denunciato gli attacchi contro altri democratici durante la campagna elettorale.

Secondo lo Spiegel, Ecke ha riportato la frattura delle ossa del viso e lunedi' verra' operato. La polizia di Dresda ha riferito che quattro sconosciuti venerdi' sera intorno alle 22,30 hanno prima aggredito un 28enne collaboratore elettorale dei Verdi mentre affiggeva manifesti lungo la Schandauer Strasse a Dresda, poi "pochi minuti dopo" un 41enne che affiggeva manifesti per la Spd. Inizialmente la polizia non ha identificato le vittime per nome, ma si ritiene che quest'ultima sia Ecke. Entrambi gli uomini sono stati presi a calci e pugni.