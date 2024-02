Germania, clamorosa rivelazione su Baerbock: "Suo nonno un nazista decorato"

Il nonno della ministra degli Esteri tedesca Baerbock era un nazista decorato

Il nonno della ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock aveva aderito pienamente al nazismo ed era anche stato decorato. Ma la ministra non ne sapeva nulla, ha dichiarato il ministro degli Esteri alla Bild. Waldemar Berbock, scomparso nel 2016 all'età di 103 anni, aveva aderito al nazismo senza alcuna riserva e totale sostegno. Aveva letto, sempre secondo la Bild, il Mein Kampf. Aveva anche ricevuto la Croce nazista del merito militare nel 1944. Cosa non certo usuale.

Scrive il Corriere della Sera: "Quando è che l’ufficiale Baerbock aderisce alle idee e al movimento hitleriano? Era già un nazionalsocialista degli anni Venti e Trenta? Sono domande che si pone quasi ogni famiglia tedesca. Nel caso di Baerbock, ministra su posizioni idealiste e intransigente sostenitrice dei diritti umani come metodo di politica estera — anzi su posizioni che ai tempi di Clinton si definivano di «interventismo umanitario» — sono tanto più pertinenti. Lei è nota per il totale ripudio delle idee di estrema destra. Ha partecipato in prima fila alle manifestazioni anti-Afd".