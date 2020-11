Germania effetto Covid, ancora sondaggi record per Merkel: 74% di gradimento

Ancora sondaggi record per Angela Merkel e la Grosse Koalition: stando all'ultima rilevazione "Deutschlandtrend" dell'emittente pubblica Ard, il 74% degli elettori tedeschi approva pienamente il lavoro della cancelliera. Si tratta del livello di consenso piu' alto in questa legislatura, nonche' il piu' consistente dall'aprile 2015.

Realizzato dall'istituto Dimap, il rilevamento accorda un notevole sostegno anche alla coalizione formata da Cdu/Csu e Spd: ben due terzi degli interpellati, ossia il 67%, si dice soddisfatto dell'opera del governo. Tra i ministri, e' il responsabile alla Sanita' Jens Spahn ad incassare i maggiori consensi, con un favore pari al 65%, seguito dal ministro alle Finanze Olaf Scholz, al 63%, da quello agli Esteri Heiko Maas al 57% e dal titolare del dicastero dell'Economia, Peter Altmaier, al 55%.

I socialdemocratici, tuttavia, non sembrano profittare dell'ottimo giudizio che i tedeschi danno della GroKo: se oggi si votasse per il rinnovo del Bundestag, la Spd rimarrebbe inchiodata al 15% dei consensi, mentre la Cdu/Csu di Frau Merkel guadagna, rispetto ad un mese fa, un punto al 36%. Si confermano secondo forza politica in Germania i Verdi con il 20% (un punto in meno rispetto ad un mese fa) e perde lievemente terreno anche la Linke, il partito della sinistra, al 7%. Ferma l'ultradestra dell'Afd al 10%, mentre i liberali dell'Fdp non vanno oltre il 6%.