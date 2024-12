Germania, Steinmeier ha sciolto il Parlamento: nuove elezioni il 23 febbraio

Germania, il Presidente federale Steinmeier ha avuto colloqui con i leader dei gruppi e delle fazioni parlamentari al fine di esplorare l’eventualità di possibili maggioranze nel Bundestag: sciolto il Parlamento, elezioni il 23 febbraio

Il Presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier ha sciolto il Bundestag e ha indetto nuove elezioni per il 23 febbraio del prossimo anno. “In tempi difficili come questi” per la stabilità serve “un governo capace di agire e maggioranze affidabili in Parlamento”, ha dichiarato a Berlino.

Così facendo, il capo dello Stato federale ha accolto la formale richiesta avanzata dal Cancelliere federale Olaf Scholz dopo la sfiducia. Steinmeier ha fissato il voto anticipato, come precedentemente concordato dai capigruppo dei partiti Spd e Cdu/Csu. I tempi sono stabiliti dalla Legge fondamentale, la Costituzione tedesca. Secondo l’articolo 68, il Presidente federale può sciogliere il Bundestag entro 21 giorni su proposta del Cancelliere federale se questi viene sfiduciato dal Bundestag. L’articolo 39 prevede che le nuove elezioni si svolgano entro 60 giorni.

Steinmeier non ha sfruttato appieno i tempi a sua disposizione. Il Cancelliere Scholz ha perso il voto di fiducia in Parlamento il 16 dicembre, dopo la precedente implosione della sua coalizione composta da SPD, Verdi e Liberali della FDP. Prima di prendere la sua decisione, il Presidente federale ha avuto colloqui con i leader dei gruppi e delle fazioni parlamentari al fine di esplorare l’eventualità di possibili maggioranze nel Bundestag.