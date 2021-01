Germania, quasi mille morti in 24 ore. La Merkel chiude fino a fine gennaio

La Germania conta 944 morti per il coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre i nuovi casi sono 11.897. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute, mentre oggi la cancelliera Angela Merkel avrà una videoconferenza con i premier dei 16 laender per discutere la proroga del lockdown dal 10 gennaio presumibilmente al 31. Sulla base dell'ultimo aggiornamento, i contagi da coronavirus in Germania sono 1.787.410, mentre i decessi 35.518.