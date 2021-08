Germania, l'Spd ha raggiunto la Cdu-Csu (22%). Elezioni, colpo di scena

Il giorno del pareggio viene annunciato a tutta pagina, in apertura, dal sondaggio della Bild am Sonntag: stando all'INSA conservatori e socialdemocratici tedeschi sono entrambi al 22% delle preferenze. Per l'Spd del vicecancelliere Olaf Scholz e' il punteggio piu' alto dal dicembre 2017, per Cdu e Csu, che perdono tre punti rispetto alla settimana scorsa, il piu' basso mai registrato da questo rilevamento. I Verdi di Annalena Baerbock sono al 17%, i Liberali conquistano un punto e passano al 13%, l'ultradestra di Afd e' al 12 (+1) e la sinistra della Linke al 7%.



Sul fronte delle preferenze personali - ma in Germania il 26 settembre si votera' per i partiti e non per il cancelliere - il socialdemocratico Scholz si conferma ampiamente in testa con il 34% delle preferenze (+5), mentre il candidato della Cdu Armin Laschet perde tre punti e cala al 12% e la verde Baerbock resta al 13. Con questi numeri sarebbero possibili diverse coalizioni: la cosiddetta "jamaika" (Unione, Verdi, Fdp ), il "semaforo" (Spd, Verdi, Fdp), la coalizione "Kenia" (Unione, Spd, Verdi) o "Deutschland" (Unione, Spd, Fdp).