Germania, l'Spd supera la Cdu. Deludono Verdi e Afd. Bene l'Fdp, Linke ko

Socialdemocratici (Spd) al 26%, cristianodemocratici (Unione di Cdu e Csu) al 24%, Verdi al 14,5%. Questi i risultati degli exit poll della televisione tedesca Zdf alle odierne elezioni per il rinnovo del Bundestag. I liberaldemocratici (Fdp) sono al 12%, l'estrema destra di Alternative fue Deutschland al 10% e il partito di Sinistra (Linke) al 5%, la soglia di sbarramento. I tre candidati a succedere ad Angela Merkel (Cdu) alla Cancelleria sono Olaf Scholz (Spd), Armin Laschet (Cdu) e Annalena Baerbock (Verdi).



Alla Spd 215 deputati al Bundestag, all'Unione (Cdu-Csu) 198, ai Verdi 120: sono i calcoli della Zdf in base agli exit poll delle elezioni odierne. I liberal-democratici della Fdp avrebbero 99 deputati, l'estrema destra dell'Alternative fuer Deutschland 83, la Sinistra 41.



L'Spd rivendica la cancelleria per Scholz - Il segretario generale dell'Spd rivendica la cancelleria per Olaf Scholz dopo la pubblicazione dei primi exit poll delle elezioni in Germania.



Germania: Cdu, possibile coalizione con Verdi e Fdp - Gli exit poll diffusi dopo la chiusura dei seggi in Germania "dimostrano che una coalizione Cdu/Csu-Verdi-Fpd (Partito liberaldemocratico) e' possibile: lo ha detto il segretario generale della Cdu, Paul Zemiak, citato dalla Reuters