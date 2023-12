Germania, un camion si abbatte sulla folla a Passau: morte mamma e figlia

Germania, un camion piomba sui pedoni: morte mamma e figlia. 3 i feriti

Incidente a Passau, in Bassa Baviera, dove un camionista ha perso il controllo del mezzo in un'area pedonale e ha travolto un gruppo di persone. Una donna di 37 anni e la figlia di 11 sono rimaste uccise, mentre il figlio di 9 è ricoverato in gravi condizioni insieme a due donne di 70 e 45 anni.

Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Faz, il camionista 63enne stava facendo un giro di consegne quando, per evitare un autobus fermo è finito su un marciapiede e poi contro un muro. Diversi elicotteri di soccorso sono atterrati sullo Schanzlbrucke, un ponte a più corsie, per trasportare i feriti nelle cliniche.

"Si è trattato di un incidente stradale", riferisce un portavoce della polizia. Versione confermata anche dal ministro degli Interni bavarese Joachim Herrmann: "Finora non ci sono prove di un atto motivato da ragioni politiche".