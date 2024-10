"Gerusalemme capitale di Israele", la città contesa che il diritto internazionale non ha mai riconosciuto 

Gerusalemme capitale sì o no? Il commento

“Si attende la reazione di Gerusalemme nei confronti dell’Iran”. Salto su dal letto, improvvisamente sveglio. Chi parla? E’ il conduttore (7-13 ottobre) della gloriosa trasmissione di Radio 3, Prima Pagina, Alessandro Campi. Ma come: un politologo! Uno studioso del realismo politico; un informatore e una voce del dibattito pubblico, che della verità fattuale – almeno quella – ha bisogno come del pane. Come è possibile, dire “Gerusalemme fa questo e quest’altro” come si direbbe “Parigi” discute con “Berlino”? Gerusalemme sarebbe la capitale di Israele? Incredulo, sfoglio la posta. Da Whatspp mi arriva una sorta di conferma.

Anche Limes! Ecco l’occhiello di un articolo pubblicato il 4 ottobre online: “Lo Stato ebraico prepara una risposta all’offensiva dell’Iran. La capacità di Teheran di produrre un ordigno nucleare in poche settimane rappresenta un rischio esistenziale per Gerusalemme, ma colpire gli impianti della Repubblica Islamica comporta dei rischi non trascurabili”. Un rischio esistenziale per “Gerusalemme”? Lo scrive Limes, la più nota rivista italiana di Geopolitica, che si fa un vanto e un dovere della sua precisione geografica. E commentando “l’impossibilità di porre un freno alle azioni israeliane a Gaza e in Libano”, il quotidiano La Stampa l’11 Ottobre rileva: “L’eterno fronte aperto tra Onu e Gerusalemme.”

Allora la “città santa” è davvero la capitale dello Stato di Israele?

Gerusalemme fu nel ’47 dichiarata dall’ONU “Corpus separato sotto un regime speciale internazionale” – e “dovrà essere amministrata dalle Nazioni Unite” (Risoluzione 181). In seguito alla Legge fondamentale unilateralmente promulgata da Israele nel 1980 (primo ministro Menachem Begin), Gerusalemme fu dichiarata “Capitale una e indivisibile dello stato ebraico di Israele”. A questo il Consiglio di Sicurezza dell’ONU rispose, con 14 voti favorevoli, nessun contrario e una sola astensione (USA), approvando la risoluzione 478, che dichiara nulla e vana la legge in questione (e ingiunge l’obbligo per le ambasciate di risiedere a Tel Aviv). Trump lo sfidò nel 2018, spostando quella americana a Gerusalemme, atto non disfatto dal suo successore ma non imitato da nessun altro paese. L’esigenza di uno statuto internazionale particolare per la città su cui si radicano ebrei, cristiani, musulmani, e bahai è largamente condivisa nella comunità internazionale. Una rivendicazione monopolistica degli israeliani non è accettabile e non è accettata.

Può valere la pena di ricordare come la questione si pose e fu affrontata nel nostra paese alla Rai, radio-televisione italiana. Nel corso di una puntata del programma L’Eredità, andata in onda Il 21 maggio 2020, il conduttore del programma l’Eredità, Flavio Insinna, aveva chiesto a un concorrente del gioco quale fosse la capitale di Israele, la risposta Tel Aviv era stata considerata errata e Gerusalemme veniva indicata come unica risposta esatta. Questo non sfuggì all’Associazione palestinesi in Italia e all’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, che fecero ricorso alla magistratura sostenendo che la RAI aveva diffuso una notizia errata in quanto gran parte della comunità internazionale non considera Gerusalemme la capitale di Israele.

Un debole tentativo di rettifica venne mandato in onda due settimane dopo: Insinna lesse un comunicato abbastanza anodino in cui ci si scusava per aver ‘evocato’ una questione così delicata e si riconosceva «l’esistenza di posizioni diverse». Non è stato sufficiente; il giudice del Tribunale di Roma Cecilia Pratesi ha condannato la RAI per aver diffuso un’informazione errata. L’azienda dovette pagare 3.000 euro per le spese legali e durante la trasmissione fu letta una più chiara rettifica: «Il diritto internazionale non riconosce Gerusalemme quale capitale dello Stato di Israele».