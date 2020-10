Giappone, la compagnia aerea Ana: previsto un calo di 4,87 miliardi

Giappone, la compagnia aerea Ana: calo di 4,87 miliardi

La compagnia aerea nipponica Ana prevede una perdita record di 4,87 miliardi di dollari nell'esercizio 2020-21 e annuncia una maxi-ristrutturazione per far fronte al crollo dei passeggeri dovuto alla pandemia. La perdita netta nel sempre da aprile a settembre si attesta a 188.4 miliardi di yen (1,8 miliardi di dollari), a fronte di un utile di 56,7 miliardi di yen di un anno prima. "C'è stato un significativo declino della domanda di voli, anche a causa delle restrizioni dei viaggi nel mondo" si legge in un comunicato di Ana. "Nonostante questa domanda sta lentamente riprendendosi nel secondo semestre, non pensiamo sia possibile un ritorno ai livelli pre-pandemici dell'anno scorso". Nel semestre i riavi sono affondati del 72% a 291,8 miliardi di yen. La compagnia pensa di ritirare 35 aerei nel 2020, per la maggior parte Boeing 777 usati per voli a lunga distanza.