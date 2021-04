Giappone, il Super Nintendo World di Osaka anticipa la vita post pandemia

Dopo quasi un anno di ritardo, causa lockdown e restrizioni da pandemia, il Super Nintendo World ha aperto i battenti agli Universal Studios Japan di Osaka, ed è arrivato al primo mese di attività con un bilancio positivo.

L’evento fa da apripista alla vita post-Covid che il mondo intero sta attendendo, mostrando come gestire quei grandi raduni di persone a cui da un anno non siamo più abituati. E non stupisce che ciò accada proprio in Giappone, uno degli stati che ha affrontato la pandemia con i risultati migliori, visto che sono “solo” poco più di 9000 le morti registrate per coronavirus.

Super Nintendo World di Osaka, le attrazioni

All’interno del parco, la capacità è limitata a 10.000 persone, che per entrare dovranno farsi misurare la temperatura, indossare una mascherina, igienizzarsi le mani frequentemente e mantenere il distanziamento sociale.

L’apertura era originariamente prevista per la scorsa estate, in occasione dei giochi olimpici di Tokyo 2020, ma entrambi gli eventi sono stati posticipati, e al momento gli unici visitatori del parco sono i giapponesi, poiché i confini statali sono ancora chiusi ai turisti, come quelli di molti altri paesi.

“Una volta che la pandemia sarà sotto controllo, spero che tutti nel mondo verranno a trovarci. Vi stiamo aspettando", ha detto Shigeru Miyamoto, il creatore del franchise e game director di Nintendo, durante la festa di inaugurazione.





Le attrazioni sono ispirate a Super Mario e basate sui giochi Nintendo, quindi Mario Kart, tubi verdi, piante piranha, funghi saltellanti, ma si può anche esplorare il castello della principessa Peach e mangiare hamburger all'interno di un fungo gigante, serviti da camerieri vestiti come Toad.

Il franchise Universal Studios

L'apertura del parco segue l'introduzione di The Wizarding World of Harry Potter, un'area a tema all'interno dei parchi degli Universal Studios in Giappone, Florida e California, ed è tra le prime attrazioni permanenti al mondo basata su un importante franchise di videogiochi. Gli organizzatori hanno già in programma di aprire un Super Nintendo World anche a Singapore nei prossimi anni.